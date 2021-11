O Ministério Público acusou hoje dois homens de homicídio qualificado de uma mulher de 53 anos e roubo agravado, ocorrido a 10 de Outubro deste ano, no município de Porto-Amboim, província do Kwanza Sul, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"No essencial ficou indiciado que aqueles dois arguidos, conhecedores da rotina da vítima, apercebendo-se de que a vítima pretendia comprar grandes quantidades de milho, no dia 10 Outubro, por volta das 09:00, aguardaram a comerciante de profissão à porta de sua casa - dizendo que o pai de um dos acusados era fazendeiro e vendedor do produto necessitado", descreveu fonte da PGR ao Novo Jornal.

Em seguida, segundo a PGR, a dupla a bordo de uma viatura de marca Toyota Corolla, cor vermelha e preta, "ludibriaram a mulher e pediram para entrar na viatura, tendo seguido por uma via terciária próxima da EN-100 e a dois quilómetros da povoação da Terra Nova, onde dolosamente desferiram dois golpes de uma picareta na cabeça da mulher, seguidamente dobraram o corpo e atiraram para uma vala e apropriaram-se dos valores monetários da vítima".

De acordo com a PGR, as lesões causadas pelos arguidos à comerciante "provocaram-lhe como consequência a morte".

O Ministério Público considerou que "os arguidos agiram com crueldade, com a previsão da possibilidade da ocorrência da morte da mulher em consequência dos males infligidos e praticaram este crime como meio de praticar um outro crime, o roubo das quantias em dinheiro existentes na pasta da vítima".

Ao que o Novo Jornal apurou, após a participação do seu desaparecimento por parte das amigas e colegas, a Polícia Nacional (PN) e o Serviço de Investigação Criminal (SIC), desencadearam o processo investigativo e diligências que resultou no descobrimento do "cadáver em avançado estado de decomposição e a consequente detenção dos acusados, que, entretanto, vão aguardar julgamento na cadeia da comarca do Kwanza Sul.