O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, manifestou, hoje, em Luanda, a necessidade de existir mais cooperação entre a Polícia Nacional (PN) e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) em matéria de segurança e ordem pública, bem como da redefinição de "modus operandi" para baixar as cifras criminais e combater actos de vandalismo e arruaças.

O ministro manifestou este interesse na tomada de posse e imposição de oficiais comissários da PN, SIC, e Serviço de Migração e Estrangeiro (SME), nas instalações do Ministério do Interior.

"Oriento a necessidade do reforço da cooperação entre a Polícia Nacional e o SIC, nas acções de prevenção e combate à criminalidade, sem descurar os actos de vandalismo dos bens públicos", disse, advertindo os recém-promovidos que este acto representa o reconhecimento do trabalho que vêm desenvolvendo nos órgãos do Ministério do Interior, mas que "exigem de maior responsabilidade e abnegação ao trabalho, tendo em conta os desafios que se colocam no domínio da segurança pública".

Eugénio Laborinho ordenou ao novo segundo comandante da Kwanza Sul que trabalhe arduamente para apoiar o comandante provincial nas acções de prevenção e combate à criminalidade e na preparação do asseguramento das eleições gerais deste ano, considerando os poucos meses que faltam para a sua realização.

"Ao novo director de doutrina e ensino da Policia Nacional desejamos que dê continuidade ao trabalho que vem feito, na coordenação, supervisão, empenhamento e apoio aos centros de formação da PN, adequando os seus planos curriculares e a metodologia de ensino, pois, é nas escolas que são forjados os bons policiais", apelou, orientando igualmente o inspector-geral do Ministério do Interior e o da Policia Nacional "para redobrar esforços para garantir a disciplina no seio dos efectivos, primando por trabalho preventivo de sensibilização e acompanhamento aos órgãos, para que sejam observados o respeito pelas normas administrativas de organização e funcionamento dos órgãos, assim como uma boa gestão dos bens e do erário público".

"A Policia Nacional, o SIC e os demais órgãos do MININT devem continuar a apostar na formação e capacitação de quadros para melhorar a qualidade do serviço prestado ao Estado e ao cidadão, com o qual devem manter um diálogo permanente para satisfação das suas necessidades em matérias de segurança e ordem pública", concluiu.