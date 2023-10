Em comunicado, o MINOPUH reitera que todas as informações postas a circular sobre a disponibilização de habitações nas centralidades construídas com fundos públicos são falsas. O documento surge depois de ter sido registada uma grande afluência de cidadãos àquele departamento ministerial, solicitando habitações.

No documento, o MINOPUH esclarece que o acesso às habitações construídas com fundos públicos obedece aos critérios e modalidades estabelecidos no Decreto Presidencial nº 278/20, de 26 de Outubro, combinado com o Decreto Presidencial nº 84/22, de 12 de Abril.

"O Executivo angolano está ciente da demanda actual que supera a procura das famílias angolanas, e tudo está a fazer para que, por via do Projecto de Autoconstrução Dirigida, a ser implementado em 2024, mais famílias possam conseguir habitação condigna", lê-se no comunicado.

O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação lembra que toda e qualquer informação que tem que ver com a disponibilização de habitações nas centralidades construídas com fundos públicos será anunciada pelos canais oficiais.