Os moradores da zona do Morro Bento vão poder finalmente sonhar com água da rede pública a correr nas torneiras, isto porque foi autorizada a empreitada de reabilitação do centro de distribuição (CD), para viabilizar o funcionamento do novo Hospital do Pedalé e respectivas zonas adjacentes. A obra, autorizada pelo Chefe de Estado por ajuste directo e emergencial, vai custar 28,4 milhões de dólares, mas o despacho é omisso quanto às empresas escolhidas para executar e fiscalizar os trabalhos.

A empreitada de obras públicas inclui trabalhos na rede de condutas de água do centro de distribuição de água do Benfica 2 para o centro de distribuição de água do Morro Bento; a estação de bomba de reforço; a reabilitação do centro de distribuição de água do Morro Bento e a conduta principal de distribuição; a reabilitação do centro de abastecimento de água do Estádio 11 de Novembro; o abastecimento de água do CD Vila Flor; e a reparação da bombagem de água da Estação do Bita.

Os serviços de fiscalização da empreitada são facturados à parte e estão orçados em 407,8 milhões de kwanzas.

No despacho presidencial lê-se que a zona concentra, actualmente, um conjunto de empreendimentos de elevado valor social que ainda não possuem abastecimento de água por via da rede pública, em virtude de não existir capacidade de adução e armazenamento disponíveis para o efeito.

Ao ministro da Energia e Águas é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados, incluindo a celebração e assinatura dos respectivos contratos.

O Ministério das Finanças é autorizado a inscrever os projectos no Orçamento Geral do Estado OGE/Programa de Investimento Público PIP de 2023, bem como a disponibilizar os recursos financeiros para a sua execução.