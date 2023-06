O Governo Provincial de Luanda (GPL) encerrou, no passado mês de Maio, 218 gavetas das 340 instaladas na Morgue Central de Luanda, sem remover mais de 50 cadáveres não reclamados por familiares, apurou o Novo Jornal.

As gavetas agora encerradas apresentavam avaria diversa por falta de manutenção e têm o sistema de refrigeração avariado, daí as autoridades estarem a desdobrar em esforços para, a partir de sábado, 1 de Julho, darem início aos funerais administrativos no Cemitério do Benfica, confirmou o NJ junto de uma fonte que coloca ainda entre as estruturas encerradas a temível "Câmara 5", em que costumavam ser depositados os corpos recolhidos na via pública pelo Serviço de Investigação Criminal.

Com as novas medidas do GPL, a principal morgue da capital passa, agora, a funcionar com apenas 122 gavetas, distribuídas em dois sectores: 92 para as pessoas que morrem por doença em unidades hospitalares e 30 gavetas para corpos recolhidos na via pública, vítimas de acidentes de viação, afogamentos ou outras causas.

