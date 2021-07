Morreu Otelo Saraiva de Carvalho, "Capitão de Abril" - Revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal acabou com o regime fascista e acelerou a independência das ex-colónias

Morreu, aos 84 anos, Otelo Saraiva de Carvalho, coronel de artilharia e "Capitão de Abril" que foi o principal rosto do movimento militar que abriu as portas para o fim da ditadura fascista do Estado Novo, em Portugal, e, com isso, acelerou de forma significativa o processo das independências das antigas colónias portuguesas, nomeadamente Angola, onde esteve de 1961 a 1963, como oficial de artilharia.