Desde que assumiu o seu primeiro trabalho jornalístico, no Congo, onde nasceu, na cidade de Matadi, na agência congolesa de notícias (ACP), em 1969, até aos dias de hoje, manteve sempre a sua actividade, lúcida e com o foco no essencial, como o demonstravam as suas crónicas espalhadas pelas redes sociais com que ia acompanhando a actualidade.

Em 2021, o jornalista Siona Casimiro recebeu o Prémio Carreira, tinha a Carteira Profissional de Jornalista nº1, pela sua longa vida dedicada ao jornalismo, onde marcou pontos e ganhou prestígio como, entre outros postos, correspondente da France Presse ou director d"O Apostolado, ou através dos diversos livros que publicou, entre estes "Maquis e Arredores - Memórias do jornalismo que acompanhou a luta de libertação nacional", onde conta, com a ajuda de companheiros desse percurso, episódios que vivenciou de perto ou sobre eles obteve informação relevante relacionados com a luta armada no período de 1961 a 1975.

Aquando da entrega do Prémio Carreira, em 2021, o jornalista, num toque de carácter que lhe era peculiar, sem papas na língua, disse que o galardão deveria ser de percurso e não de carreira, porque uma carreira todos podem ter, um percurso digno, nem todos o têm.

Na sua longa vida profissional, marcada por uma permanente acutilância no que fazia e dizia, Siona Casimiro passou ainda pela Angop, pela PANA ou a Associated Press (AP), esteve ligado à Rádio Eclésia, foi um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e do MISA-Angola.