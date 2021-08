O crime de Antónia Paulo Feijó, de 46 anos, professora do ensino geral, encontrada carbonizada no interior de uma fossa, num terreno baldio na zona do Zango I, município de Viana, em Luanda, continua por esclarecer. O homicídio aconteceu há mais de uma semana, mas as investigações conduzidas pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), até agora, não revelaram indícios que permitam solucionar o caso.

O Novo Jornal soube que, até agora, o SIC não sabe quem são os autores do crime e não tem pistas concretas. No entanto, o caso já transitou para o Ministério Público (MP), como revelou o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal, Manuel Halaiwa.

"O caso contínua em fase de investigação pelo SIC, tudo o que se possa saber sobre o decurso do processo vai ser explicado quando forem encontradas as pessoas envolvidas no assassinato da professora do ensino geral", ressaltou o porta-voz do SIC-geral. Sobre a data em que o processo terá transitado para o Ministério Público, Manuel Halaiwa também não forneceu informações.

Recorda-se que o alerta sobre a existência de um cadáver foi dado na manhã do dia 09 de Agosto, por crianças que jogavam à bola próximo do local em que o corpo carbonizado da professora, de 46 anos, foi encontrado.

Ângelo Feijó, marido da vítima, contou em detalhe ao Novo Jornal o último dia em que manteve contacto com a esposa e revelou que a mesma se despediu com o argumento de que iria à escola dos filhos ver as listas e que não devia demorar.

"Eu fiquei muito preocupado porque não encarei muito bem essa saída da minha esposa, digo isso porque ela, antes de ter saído de casa, havia-me informado que não estava a sentir-se bem, mas mesmo assim insistiu em sair de casa", contou, salientando que passadas mais de três horas, decidiu ir ao trabalho da esposa, mas não a encontrou.

Ângelo Feijó referiu ainda que, tão logo a sua esposa saiu de casa, o telemóvel ficou desligado, o que motivou a realização de buscas nos hospitais, morgues, cadeias e outros pontos da cidade de Luanda.