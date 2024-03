Dois homens que fazem serviço de moto-táxi na província do Cunene mataram à facada um colega de trabalho, roubaram-lhe a motorizada e depois fugiram com ela para a província da Huíla.

O crime ocorreu quando a vítima fazia o serviço de moto-táxi na localidade de Okatale, no período da manhã, de acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na Huíla, Segunda Quitumba.

No trajecto do trabalho o homem, de 29 anos, foi abordado pelos acusados, de 26 e 28 anos, que se fizeram passar por passageiros e solicitaram uma corrida para zona de Okatale.

Durante a viagem, estando num lugar isolado, os "motoqueiros", munidos de uma faca, mandaram parar o colega e começaram a golpeá-lo até ao seu último suspiro.

Após o crime, fugiram com a motorizada da vítima para o município da Matala, na província da Huíla, onde acabaram por ser capturados pelas autoridades policiais.

A detenção dos "motoqueiros" decorreu nesta quarta-feira, após um trabalho de investigação que os efectivos do SIC e da Polícia Nacional, das províncias da Huíla e do Cunene, efectuaram depois de uma denúncia anónima.

Os detidos serão apresentados ao juiz de garantia junto do SIC-Huíla e posteriormente serão levados para a província do Cunene para responderem pelo crime de homicídio qualificado.