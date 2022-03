Hannah Arendt (1906-1975) foi uma filósofa judia, de origem alemã, autora do conceito de "Banalidade do Mal", aprofundado no livro "Eichmann em Jerusalém", que lhe trouxe várias críticas da comunidade judaica e sendo ainda hoje polémico. A obra foi escrita na sequência do julgamento, em Jerusalém, de Adolf Eichmmann, raptado pelos serviços secretos israelitas na Argentina, em 1960, e que a filósofa acompanhou para a revista "The New Yorker".