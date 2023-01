A Polícia Nacional (PN) no Moxico deteve, no município do Luena, uma mulher de 23 anos que raptou um recém-nascido, em Novembro, na maternidade da província do Huambo.

O porta-voz da PN-Moxico, inspector André Cahilo, citado pela ANGOP, disse que a acusada se aproveitou dos laços de amizade que tinha com a mãe do bebé e na sua ausência raptou o recém-nascido, fugindo para a província do Moxico, município do Luena, onde ficou a viver com a criança aproximadamente dois meses.

A detenção da mulher ocorreu após o departamento de investigação de ilícito penais da PN, junto com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), efectuar uma investigação do caso, que culminou com a sua localização.

A PN no Moxico esclarece que a raptora vai ser encaminhada para o Ministério Público do Huambo, onde vai responder pelo crime cometido.

Quanto ao bebé raptado, que agora se encontra com quatro meses, foi encaminhado para o Hospital Geral do Moxico por apresentar sinais de desnutrição avançada, por ter sido mal alimentado durante os dias em que ficou longe da mãe.