Dois homens na província do Moxico estão a ser acusados de agredir até à morte um ancião de 76 anos, que depois penduraram no local do crime, simulando um suicídio por enforcamento, no município do Léua.

De acordo com a direcção do Ministério do Interior (Minint), o crime ocorreu no bairro Calumbala, tendo as investigações apontado para um ajuste de contas, pelo facto de os acusados entenderem que este terá matado o irmão de um deles.

Os familiares da vítima, em declarações ao Serviço de Investigação Criminal no Moxico (SIC), disseram que " o triste cenário sucedeu após a morte do irmão de um dos implicados. Estes, movidos pela raiva, agrediram o ancião sem piedade".

"Não satisfeitos com a situação, os implicados penduraram o cadáver no local do crime e simularam um suicídio por enforcamento", contaram ainda os familiares da vítima ao SIC.

A direcção do Minint explica que o SIC se apercebeu da ocorrência através dos parentes da vítima, que fizeram uma participação às autoridades.

Os acusados, segundo o SIC, já se encontram detidos e serão encaminhados para o Ministério Público.