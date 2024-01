"Os fiéis da IURD depositaram plena confiança no bispo Alberto Segunda, para os conduzir até a `terra prometida" e assim ele pode contar com o MPLA", clarificou um enviado à cerimónia de tomada de posse do bispo Segunda.

Esse apoio prometido pelo MPLA "resulta da política do partido definida para trabalhar com as igrejas", disse o membro do Comité Central do MPLA Fernando Mukete, em representação da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião.

"O MPLA reconhece o desempenho da IURD na materialização dos projectos sociais e na resolução dos problemas das famílias e no seu papel na moralização da sociedade", acrescentou o político.

Apesar do reconhecimento do MPLA, o Novo Jornal apurou que a ala angolana liderada pelo bispo Valente Bizerra não aceitou os resultados saídos na assembleia.

"A direcção da Igreja, no momento próprio, vai convocar uma assembleia-geral com vista a adoptar o novo nome e a eleição de novos corpos sociais", diz o comunicado assinado pelo bispo Valente Bizerra Luís.

Refira-se que mais de 42 mil membros eleitores da assembleia geral da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola depositaram o seu voto de confiança no bispo Alberto Segunda, eleito como o presbítero-geral da Igreja, tendo conquistado 42.819 votos a seu favor, sendo candidato único ao cargo.

Em Setembro do ano passado as alas brasileira e angolana tinham anunciado uma "decisão conciliatória promovida pelo Estado Angolano", que reconhecia Alberto Segunda como líder da organização, que passaria a chamar-se Igreja do Reino de Deus em Angola (IRDA).

A IURD em Angola mantém um conflito interno há vários anos, com uma liderança bicéfala dividida entre a ala reformista, dita angolana, chefiada por Valente Bizerra Luís, e a ala brasileira, da seita fundada pelo brasileiro Edir Macedo, liderada actualmente pelo também angolano Alberto Segunda, que substituiu no cargo o brasileiro Honorilton Gonçalves, condenado pelos crimes de violência física e psicológica a três anos de pena suspensa.

Ao longo dos anos, a IURD tem estado envolvida em vários escândalos e sob suspeita de pressão ilícita sobre os seus fieis para obtenção de doações avultadas, além de vários episódios de acusação de branqueamento de capitais e fuga de capitais.