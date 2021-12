Uma mulher de nacionalidade portuguesa que tinha acabado de levantar mil euros ao balcão de uma dependência do BAI, do Lar Patriota, no município de Talatona, em Luanda, foi assaltada a 50 metros do banco.

O caso ocorreu por volta das 09:45, na via pública, junto ao condomínio Cajueiro, e foi praticado por um grupo de marginais fortemente armados, e as autoridades suspeitam que a tentativa falhada do assalto foi por informação interna.

Segundo a Polícia Nacional, os assaltantes, empunhando duas Kalashinikov de cano serrado e uma pistola, abordaram as vítimas, António do Amaral, de 45 anos, e Érica Jardim, de 51, que circulavam num ligeiro de passageiros dirigido pelo sobrinho de Érica, António do Amaral.

"Durante o assalto, que durou cinco minutos, os assaltantes exigiram a pasta castanha onde supostamente estaria o dinheiro. Érica, por questão de prevenção, colocou os valores no bolso das calças, facto de que os meliantes não se aperceberam", relatou o porta-voz da corporação em Luanda, superintendente Nestor Goubel.

Na acção Ilícita, de acordo com o oficial da Polícia Nacional, um dos meliantes disparou três tiros na perna esquerda de António do Amaral que, foi depois socorrido para uma unidade hospitalar onde recebe tratamento médico.

"Parece que os assaltantes já estavam muito bem informados a partir do banco e arredores sobre a operação que a tia e o sobrinho deviam efectuar", disse o oficial, garantindo que as diligências estão em curso para localizar e deter os criminosos.