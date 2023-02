Uma jovem de 23 anos, dada como desaparecida há três dias, foi encontrada morta, esta terça-feira, 21, no quarto de um bordel, na 5.ª Avenida, junto à TCUL, no distrito urbano do Tala Hady, no município do Cazenga. A sua filha, de apenas um ano, está desaparecida desde sábado, soube o Novo Jornal.

Vários vizinhos, que há vários anos reclamam do barulho e do aumento da prostituição naquela zona, contaram ao Novo Jornal que a jovem encontrada morta começou, há menos de um mês, a comercializar "pincho" na porta do bordel e estava sempre acompanhada da filha. No sábado, a mulher ainda foi vista pelas prostitutas do bordel e pela vizinhança.

O proprietário do bordel, um cidadão estrangeiro conhecido apenas por "Babulo", encontra-se em parte incerta, e, quer as prostituas quer os vizinhos dizem tê-lo visto transportar alguns electrodomésticos para uma viatura.

Segundo apurou o Novo Jornal, a descoberta do cadáver da jovem, já em estado de decomposição, foi feita depois de uma denúncia anónima às autoridades.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), que fez a remoção do corpo na tarde de terça-feira, assegura que as investigações prosseguem para determinar as circunstâncias da morte da mulher.

Conforme dados apurado pelo Novo Jornal no local, a jovem foi encontrada vestida e sem sinais de agressões.