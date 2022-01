Uma angolana de 22 anos foi detida esta segunda-feira no aeroporto Internacional de Luanda com 2,5 quilogramas de cocaína, anunciou hoje ao Novo Jornal o Serviço de Investigação Criminal (SIC). Mulher foi aliciada pelo namorado, um traficante que se encontra foragido da justiça.

O Novo Jornal apurou que a detida foi aliciada pelo namorado, um traficante, foragido das autoridades, que lhe pagou o bilhete de passagem e lhe disse onde e junto de quem devia recolher a droga para comercializar em Luanda.

A mulher, comerciante, natural de Luanda, residente no município do Kilamba Kiaxi, transportava a droga de forma dissimulada na região do tórax e foi detida quando desembarcava do vôo da companhia aérea nacional TAAG, proveniente da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil.

"Após o desembarque, e por suspeita devidamente fundamentada, a cidadã foi submetida a uma revista física, onde se determinou estar em posse, na região do tórax, dissimulada, revestida de fita-cola preta, droga, cocaína", descreveu o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

O objectivo desta acção Ilícita, segundo Manuel Halaiwa, era vender a droga, "e, como recompensa, a cidadã lucraria 3.000 dólares norte-americanos".

A mulher detida será presente ao Ministério Público (MP) para responsabilização criminal, enquanto diligências ainda prosseguem para a captura de outros implicados neste crime.