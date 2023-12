Mulher faz-se passar por trabalhadora do Instituto Nacional de Habitação e cobra 400 mil kz a 21 indivíduos para aquisição de casa no Zango 8000

Uma mulher fez-se passar por funcionária do Instituto Nacional de Habitação e cobrou 400 mil kwanzas cada a 21 indivíduos, no sentido de eles conseguirem adquirir residências na centralidade do Zango 8000, no município de Viana.