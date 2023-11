Dois homens que se faziam passar por funcionários do Ministério do Interior (MININT) e das Forças Armadas Angolanas (FAA) foram detidos no Namibe por cobrarem 300 mil kwanzas a vários indivíduos, prometendo-lhes emprego nestes órgãos.

Os acusados foram detidos em flagrante delito, mediante mandado de busca, revista e apreensão, numa das residências no município do Tômbwa, quando estavam a receber de três indivíduos os seus documentos e mais 200 mil kwanzas de cada um, explicou ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Namibe, José Lolina.

Os burladores receberam também processos individuais de cidadãos nacionais provenientes de Luanda e Benguela. Na província do Namibe, os municípios do Tômbwa e Moçâmedes foram o que registaram maior número de lesados.

Aos que não tivessem possibilidade de pagar, os burladores cobravam apenas 100 mil kz, e, com a cobrança destes valores chegaram a arrecadar mais de quatro milhões de Kwanzas.

As vítimas tinham ainda de levar consigo fotografias tipo passe, curriculum vitae, registo criminal, talão de recenseamento militar, certificado de habilitações literárias e extracto de conta bancária.

No total, foram apreendidos 235 processos individuais. Quanto aos detidos, serão presentes ao juiz de garantia.