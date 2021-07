O crime ocorreu a 5 de Abril, em Moçâmedes, na via pública, na sequência de um assalto, quando a vítima, Frank Potoitua, solteiro, de 48 anos, foi abordado pelos suspeitos.

De acordo com a porta-voz do SIC-geral superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, os dois homens discutiram com a vítima e avisaram que iriam matá-lo se ele insistisse em recusar entregar os seus pertences.

"O crime ocorreu no momento em que a vítima saía de uma casa de venda de bebidas alcoólicas, no seu trajecto deparou-se com os acusados, que levavam consigo uma arma branca (faca) e, de forma violenta, tentaram subtrair os pertences da vítima. Este reagiu ao assalto e foram-lhe desferidos vários golpes na região das costelas, no rosto e no braço esquerdo, causando-lhe a morte imediata", disse, salientando que os suspeitos, após consumarem o crime, recorreram à casa de um dos seus comparsas para se desfazerem do objecto do crime, jogando-a para cima do telhado.

"A dupla de homicidas refugiou-se na Huíla, vindo a ser agora localizado e detido um dos acusados na cidade de Moçâmedes quando decidiu regressar para visitar os parentes... durante diligências e trabalho efectuado com primeiro detido, foi possível deter o seu comparsa na província da Huíla, no interior de uma habitação", descreveu.

Os suspeitos foram presentes ao Ministério Público (MP) para a legalização da prisão.