O incidente ocorreu no período da noite de domingo, quando o ladrão invadiu uma residência para roubar, mas acabou surpreendido pela mulher no interior do quintal e colocou-se em fuga, segundo o Serviço de Investigação Criminal no Namibe (SIC). Para escapar da mulher, a vítima escalou um muro e introduziu-se no quintal do efectivo das FAA de 40 anos, onde foi apanhado pelo homem que fez recurso a uma rede de pesca e o amarrou.

O assaltante foi acorrentado pelos membros superiores e inferiores, e de seguida, os acusados muniram-se de mangueiras e espancaram-no até à morte no interior do quintal do militar.

Depois de o SIC ter tomado conhecimento do sucedido através de uma participação feita ao piquete local, realizou diligências que resultaram na detenção dos homicidas, bem como na apreensão dos utensílios usados no momento do crime.

O efectivo das FAA e a sua vizinha serão presentes ao juiz de garantia, no sentido de serem responsabilizados criminalmente.