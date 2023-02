Segundo o director municipal de Moçâmedes da fiscalização, Jeflekson Venâncio, o acto ocorreu está terça-feira e foi fruto de denúncias efectuadas pelos consumidores, que davam conta das irregularidades dos estabelecimentos, bem como dos riscos de saúde que a população estava a enfrentar

Jeflekson Venâncio disse ainda que "os dois armazéns não reúnem condições sanitárias exigidas, nem condições de armazenamento apropriadas para conservar bens alimentares para o consumo humano".

Os 940 sacos de fuba (na foto) de milho foram encontrados no estabelecimento "Paga já" e estavam a ser comercializados com data de caducidade vencida no mês de junho do ano passado.

Já no armazém Nawako, do Grupo SA, localizado no mercado do bairro 5 de Abril, foi encerrado porque os titulares comercializavam ali várias caixas de produtos congelados que se encontravam em mau estado de conservação, sem se importar com as consequências nos consumidores.

O director municipal de Moçâmedes da fiscalização assegura que os dois casos foram encaminhamos aos órgãos de direito.