Um funcionário do Banco Angolano de Investimento (BAI), acusado de desviar mais de 15 milhões de Kwanzas da conta de um cliente desde Dezembro do ano passado, confessou esta quarta-feira os crimes, no início do primeiro interrogatório judicial, e ficou em prisão preventiva, na cidade de Moçâmedes, província do Namibe.

"O Ministério Público apresentou a primeiro interrogatório judicial um arguido, de 35 anos, gestor de contas, detido em flagrante com um cartão multicaixa referente à conta de um cliente e, de forma fraudulenta, com o mesmo cartão, o arguido desviou mais de 15 milhões de Kwanzas", informou esta quarta-feira, 15, ao Novo Jornal, fonte do SIC-Namibe.

O detido, segundo o SIC-Namibe, para consumar as suas intenções, aproveitou-se da qualidade de ser "funcionário do banco, emitiu um cartão multicaixa referente à conta do ofendido, e de forma fraudulenta, com o mesmo cartão efectuou desde o dia 24 de Dezembro de 2021 até à data do esclarecimento do caso, 69 movimentos, entre levantamentos de valores e compras em estabelecimentos comerciais".

"A vítima, ao aperceber-se da subtração de valores da sua conta, sem a sua anuência e conhecimento, contactou a gerência do banco que, ao confirmar a veracidade dos factos, formalizou a denúncia ao SIC-Namibe, que, entretanto, desencadeou diligências em torno do caso que, "culminaram com a apreensão do referido cartão multicaixa, bem como a detenção do implicado".