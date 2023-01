Um homem de 40 anos estrangulou a sogra até à morte, porque esta não aprovava o seu relacionamento amoroso com a sua filha, no município de Moçâmedes, província do Namibe.

Tudo aconteceu esta terça-feira no bairro 5 de Abril, num momento em que a malograda se encontrava sozinha na sua residência e o indivíduo dirigiu-se até à casa com a intenção de cometer o crime, avançou o porta-voz do SIC no Namibe.

Posto no interior da residência, o envolvido aproveitou-se da ausência dos familiares no local e estrangulou a sogra até à morte, tendo colocando-se em fuga após o acto, acrescentou José Lolina.

Minutos depois, a outra filha da vítima, de 19 anos, chega a casa e apercebe-se da situação através de sua sobrinha, menor de 6 anos que discretamente presenciou o acto.

Após a menor a ter informado de tudo que ocorreu, a filha fez a participação sobre a situação ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), que se deslocou até ao local.

O SIC e Polícia Nacional desencadearam diligências em torno do caso, que culminou na localização e detenção do acusado, na noite desta terça-feira.

O indivíduo está detido e será encaminhado para o Ministério Público para o primeiro interrogatório.

Ainda no Namibe o SIC deteve um homem de 47 anos, acusado de contagiar propositadamente com o vírus VIH uma prostituta de 30 anos no município de Moçâmedes.

O acto aconteceu no bairro Valódia, quando o homem solicitou os trabalhos da mulher, garantindo um pagamento de 10 mil kwanzas, tendo a vítima aceitado a proposta, dirigiu-se até ao bairro da Santa Rica, numa hospedaria onde o implicado se encontrava.

O acusado pagou-lhe de imediato o valor acordado, no sentido de se envolverem sexualmente. Aquando a consumação do acto, o homem retirou o preservativo de forma intencional, contou o porta-voz do SIC-Namibe.

José Lolina avançou ao Novo Jornal que "esta não é a primeira vez que o envolvido adopta este tipo de atitude".

O porta-voz do SIC-Namibe garantiu ainda que "o SIC está a trabalhar no sentido de localizar as outras vítimas, para darem os seus depoimentos, bem como sensibilizá-las para o risco".