Um homem de 34 anos, libertado há cerca de um mês da prisão, após ficar seis meses em prisão preventiva por burla qualificada, foi novamente preso pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Namibe por tentativa de burla na via pública.

O suspeito, cadastrado, estava na cadeia da comarca do Namibe, onde ficou seis meses em prisão preventiva, foi solto sob termo de identidade de residência, medida de coacção aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do estabelecimento penitenciário do Namibe.

O suspeito foi apanhado pelas autoridades por volta das 11:00 desta segunda-feira, 03, quando tentava burlar uma mulher, "Kinguila", fazendo-se passar por efectivo do SIC-Namibe, na cidade de Moçâmedes, bairro Saco-Mar, avançou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC José Lolina.

"O indivíduo procurou a mulher (que faz câmbio de moeda na rua) identificando-se como efectivo do SIC-Namibe e argumentou que ganhava 413 mil Kwanzas de salário mensal", conta, acrescentando que o burlador disse à vítima para lhe entregar 300 mil Kwanzas prometendo "fazer a devolução de 400 mil Kwanzas como juros".

Face a está situação, a mulher, cuja actividade de troca de dinheiro no mercado paralelo é ilegal mas muito comum em Angola, procurou saber de amigos e pessoas próximas se na realidade o acusado era efectivo do Serviço de Investigação Criminal.

"A vítima depois de ter a certeza de que se tratava de um burlador accionou o SIC-Namibe que acabou por deter o suspeito, reincidente nesta pratica de crime", explicou.