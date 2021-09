O Hospital Provincial do Namibe é acusado de manipular as causas da morte de José Luís, evocando Covid-19, quando as câmaras da Yanming Angola, empresa à qual a vítima prestava serviços de agente de segurança privada, mostram que o jovem, de 22 anos, morreu na sequência de um acidente de trabalho, resultante de um atropelamento por uma máquina empilhadora, conforme um vídeo a que o Novo Jornal teve acesso.

Com duração de quase dois minutos, o vídeo começa por exibir o dia-a-dia normal do exterior da empresa, com diferentes viaturas estacionadas e vários cones a delimitarem espaço, até que, ao minuto 01:47, surge a imagem de José Luís a dirigir-se para o lado oposto da rua. Naquele instante, atrás da vítima, surge o condutor de uma máquina empilhadora que, na tentativa de completar a marcha à ré, acelera e choca com a vítima, prendendo-lhe os membros inferiores ao mesmo tempo que a derruba, fazendo-a bater violentamente com a nunca no chão asfaltado. Durante a queda, o jovem perde o capacete, o que o faz chegar ao chão com a cabeça totalmente desguarnecida, num momento arrepiante que nem mesmo o facto de o vídeo não ter som impede de imaginar o estrondo que se teria gerado no local.

Os factos acima relatados ocorreram a 23 de Agosto, por volta das 15h40, como, aliás, se pode aferir através das imagens das câmaras de vigilância.

