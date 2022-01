Uma mulher e uma criança de 12 anos foram assassinadas no interior de uma habitação na comuna de Lucira, cidade de Moçâmedes, província do Namibe. O homicida, detido, é um homem de 54 anos, que não mostrou arrependimento e garantiu que os matou porque a vítima o acusou de ser feiticeiro e responsável pela morte do seu filho de 16 anos.

O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira, 11 e o homem foi detido em seguida pela Polícia Nacional (PN) após a denúncia de moradores, que obtiveram "o filme dos acontecimentos".

Na manhã desta quinta-feira foi ouvido em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Namibe, que lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.

Segundo fontes policiais em Moçâmedes, os assassinatos das duas vítimas ocorreu quando a vítima, na companhia do filho, foi ao encontro do homicida acusando-o de ter morto o seu filho com recurso a feitiçaria. "Este, enfurecido com a acusação, apossou-se de uma catana e desferiu múltiplos golpes sobre as vítimas, o que resultou na morte imediata de ambos".

O homicida confesso durante os interrogatórios não mostrou arrependimento pelo duplo homicídio de que está ser acusado.

"O mesmo foi encaminhado para a cadeia da comarca do Namibe onde vai aguardar o julgamento", avançou a PN.