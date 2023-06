O Serviço de Investigação Criminal capturou um grupo de marginais acusado de esfaquear até à morte um homem, em Moçâmedes, Namibe, na via pública. Na origem do crime está um telemóvel.

O homem foi abordado por um grupo de sete marginais quando circulava na zona do Calombiron, no bairro Forte Santa Rita, no período da noite crime. De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Namibe, José Lolina, os delinquentes ameaçaram a vítima com facas, tendo conseguido roubar-lhe um telemóvel.

Minutos depois, a vítima, que tinha ido buscar reforços, regressou com o seu irmão ao local onde tudo aconteceu para recuperarem o telemóvel, mas foi violentamente atacada , tendo morrido no local devidos aos ferimentos.

Depois do homicídio, os integrantes do grupo vandalizaram a motorizada do irmão da vítima que deixaram no local e fugiram, tendo sido capturados no dia seguinte, depois de ter sido feita a participação ao SIC.