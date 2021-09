Segundo o SIC-Geral, um dos anciãos da localidade descreveu que nunca se verificou coisa do género naquela região e argumentou que não sabem quem informou os adolescentes, com idades entre os 2 e os 18 anos, de que "as sementes da árvore Mufefe (na foto) serviam para consumo humano".

Os corpos das vítimas, segundo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC) superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, foram removidos do local por uma equipa do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) e do SIC-Namibe.

"As vítimas, todos naturais e residentes na comuna da Quilemba Velha, município da Bibala, para saciarem a fome, recorreram às sementes da mesma árvore, torraram-nas numa frigideira artesanal adicionando sal e comeram", disse, acrescentando que estes sentiram-se mal 20 minutos depois, com cansaço extremo e dores cabeça.

"Não tardou e quatro das oito pessoas que se alimentaram da semente perderam a vida e os restantes encontram-se hospitalizados em estado grave no Hospital Municipal da Bibala", afirmou.

Manuel Halaiwa relatou que existem diligências em curso e exames laboratoriais para aferir os perigos que a semente pode causar se for consumida, e saber se existem responsáveis por esta situação que culminou com a morte de quatro membros da mesma família.