Um cidadão de nacionalidade portuguesa, de 55 anos, teve morte imediata após ter caído do alto de um bloco de mármore, quando se encontrava a trabalhar na mina Marlin, na localidade do Mungondue, província do Namibe. Tendo em conta que este caso é o primeiro a ser registado na mina, a família da vítima desconfia que seja um assassinato, pelo que exige uma autópsia, mas as autoridades locais garantem que foi um acidente de trabalho.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Namibe (SIC), José Lolina, o português era técnico de marcação da mina de exploração de mármores Marlin e vivia na Huila com a família, mas trabalhava no Namibe.

Esta semana, estando no local do trabalho, teve de subir para o topo de uma pedra para fazer a marcação do material com a ajuda de uma barrena (broca). Quando estava em cima do bloco, o homem escorregou e caiu, tendo morrido naquele instante, porém, a sua família suspeita que um dos colegas o terá empurrado, conta o SIC-Namibe.

O Serviço de Protecção Civil e os bombeiros do município da Bibala removeram o cadáver para a morgue do Hospital Central do Lubango. Diligências estão a decorrer para apurar os factos.