Três trabalhadores de uma recauchutagem no Namibe estão ser acusados de espancar mortalmente um cliente para lhe roubarem a motorizada, tendo abandonado o cadáver numa obra, no município de Moçâmedes.

Tudo aconteceu no bairro 5 de Abril, quando a vítima se dirigiu à recauchutagem para remendar o pneu da sua motorizada. Após a conclusão do trabalho, os acusados pediram uma ajuda ao dono da motorizada para irem a uma das zonas do bairro buscar uma TV plasma, garantindo-lhe algum dinheiro como recompensa, contou ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Namibe, José Lolina.

O cliente acedeu ao pedido dos trabalhadores, tendo-se dirigido, à hora combinada, ao local, onde foi surpreendido pelos homens que, com recurso a pedras e outros objectos, o espancaram mortalmente. Depois roubaram a motorizada e depositaram o cadáver numa obra que se encontra ao lado da recauchutagem, acrescentou José Lolina.

Os implicados tentaram enganar as autoridades reportando o caso como se fossem outras pessoas a cometer o crime, relatando sobre a existência de um cadáver no interior da obra. Mas, por intermédio de uma denúncia anónima, o SIC local conseguiu apurar que eles são os verdadeiros causadores do morte do cliente.

Os homens, com idades compreendidas entre os 27 e os 34 anos, foram detidos pelo SIC e serão encaminhados para o juiz de garantia.