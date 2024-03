O naufrágio de uma embarcação de pesca artesanal provocou seis mortos e três desaparecidos ao largo da província do Namibe, divulgaram hoje as autoridades locais. Foram resgatadas com vida dez das 19 pessoas a bordo.

As autoridades apontam que o excesso de carga e o mau tempo estejam na origem do acidente. Segundo a capitania do porto do Namibe, a embarcação artesanal navegava da comuna da Lucira para a praia do Bonfim.

Os ocupantes da embarcação não tinham coletes salva-vidas, segundo a capitania do porto do Namibe.

Aém das 19 pessoas, a embarcação transportava combustível, água e equipamentos.

Uma delegação multissetorial, que integra membros da capitania do porto do Namibe, bombeiros, polícia fronteiriça e fiscalização marítima, mobilizou meios para a busca e resgate dos três desaparecidos.