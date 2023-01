Semanário Novo Jornal/Especial informação

Navio de investigação «naufraga» com Plano de Desenvolvimento das Pescas a bordo

Aposta na investigação pesqueira é parte do Planapescas 2023/27, uma estratégia que exige reforço da capacidade do Estado, mas o País continua sem navio para tal, consumado um fiasco que levou largos milhões. Governo dialoga com a Noruega, onde esteve o PR, para definir futuro do «Baía Farta», quando fontes das pescas avisam que não se desenvolve o sector sem investigação científica. Adesão de Angola a tratado internacional sobre pesca legal e sustentável vista como elemento que deve trazer vontade política para transformações.