Casas de diferentes padrões e estabelecimentos comerciais "desafiam" as linhas de alta tensão de electricidade, na periferia de Luanda. Munícipes justificam as invasões com a ânsia da realização do sonho da habitação própria, enquanto outros dizem que são as torres eléctricas quem os encontraram na zona. Mas, em ambos os casos, o perigo espreita, segundo especialistas.

Construções desordenadas por baixo das linhas de alta tensão no perímetro da via Expressa, oficialmente conhecida por Avenida Fidel de Castro Ruz, somam e seguem, sob olhar silencioso das autoridades de Luanda.

Munícipes e empresários ignoram a informação estampada nas placas afixadas na base das torres, sob controlo da empresa pública Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT), numa frase curta e apelativa: "Cuidado! Não subir, perigo de morte!".

Aliás, no mesmo "espectro de ignorância", estão proprietários de estaleiros de empresas de construção civil e de transportes públicos, que incorrem ao risco de partilhar o espaço com as torres eléctricas.

Questionada se tinha consciência do perigo que pode representar a sua habitação, uma jovem, natural do Sambizanga, revelou desconhecimento, mas referiu que, em determinadas épocas do ano, especialmente no período chuvoso, se regista um ruído quase ensurdecedor durante as noites, acendendo uma luz no topo das torres, como se de fogo ardente se tratasse.

Na Nova Urbanização, onde Laura Domingos habita, há também casas de alto padrão, construídas bem perto das torres de alta tensão.

A jovem, que reside no referido bairro há dois anos, disse que a casa pertencia aos pais, já falecidos, e, por não ter outra opção, ocupou o imóvel onde actualmente mora com a filha e dois irmãos menores.

O NJ observou que, para além da casa plantada por baixo da linha de alta tensão Cazenga - Kifangondo, o muro da vedação do quintal contorna a base da torre, num perímetro de iminente perigo.

