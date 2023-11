Atraídos pelo brilho do ouro, milhares de garimpeiros "tomaram de assalto" os leitos de rios e o sopé das montanhas do M"bave, uma localidade que dista 62 quilómetros da cidade do Huambo, onde procedem à extracção artesanal e ilegal do precioso mineral. Com o auxílio de objectos contundentes, abrem diariamente profundas crateras e abatem árvores em redor, o que configura crimes ambientais de graves consequências para as actuais e futuras gerações.

As escarpas esverdeadas da cadeia montanhosa do M"bave, uma das três comunas do município da Tchicala Tcholohanga, província do Huambo, descem suavemente sobre o vale do Keve, que se abre numa espécie de banheira.

A imponente cordilheira faz-nos recuar no tempo, trazendo à memória o fatídico dia 19 de Janeiro de 2008, quando uma pequena aeronave da empresa Tropicana, na qual viajavam o empresário angolano Valentim Amões e mais de 12 passageiros, dentre os quais dois empresários lusos, embateu contra uma das montanhas circundantes. Ninguém sobreviveu à queda do avião que estava a poucos minutos do aeroporto Albano Machado, na cidade capital do Planalto Central.

À boca pequena, diz-se que o malogrado patrão do Grupo Valentim Amões (GVA) terá sido um dos responsáveis pelo acidente, por alegadamente ter dado "ordens" ao piloto para que ele baixasse em demasia o avião, de forma a permitir que os demais ocupantes, mormente empresários portugueses, enxergassem as potencialidades agrícolas e minerais daquela região.

Verdade ou mentira, o facto é que o pequeno Beechcraft-200 chocou contra uma das montanhas do M"bave, uma pequena e quase desconhecida localidade que rapidamente saltou para as páginas dos jornais e noticiários das televisões de todo o mundo. Infelizmente, por trágicos motivos!

Localizada a 42 quilómetros do Huambo, a comuna do M"bave, à semelhança do Samboto, tem atraído muitos forasteiros ou, por outras palavras, garimpeiros, sobretudo depois da recente repressão à extracção ilegal de diamantes e de outros minerais na vizinha província do Bié.

Fonte da Administração do Município da Tchicala Tcholohanga estima em mais de dois mil indivíduos, dentre homens e mulheres, que migraram para as margens dos rios, em busca do precioso metal.

Chega-se à aldeia de Catete, que dista aproximadamente 20 quilómetros da comuna-sede, por um troço de terra batida, polvilhado de buracos e lama vermelha.

O rio Uambata, que serpenteia entre as montanhas do M"bave, e o riacho da Napupa foram convertidos em minas a céu aberto de extracção do ouro, numa região que, no passado da colonização portuguesa, foi uma das mais prósperas em matéria de agricultura.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/