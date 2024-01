A informação foi avançada nesta segunda-feira pelo director de Segurança Pública e Operações do Comando Geral da Polícia Nacional (PN), comissário Orlando Bernardo, na conferência de imprensa sobre as festividades do fim do ano.

Neste período, segundo a polícia, foram detidos 113 indivíduos indiciados de diversos crimes e 170 ficaram detidos por violação da fronteira nas províncias da Lunda-Norte, Zaire, Cabinda e Cuando Cubango.

Quanto às mortes, oito foram registadas pelo Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, cinco foram por homicídio e cinco por acidentes rodoviários, ocorridos nas províncias de Luanda, Bengo, Benguela e Kuando Kubango.

Os homicídios, de acordo com a PN, foram praticados, com recurso a armas brancas como catana, faca, paus e garrafas, por amigos e vizinhos das vítimas, que já se encontram detidos.

A polícia apreendeu ainda nove viaturas, 54 motorizadas, 215 litros de combustível, uma arma de fogo, quatro telemóveis, um televisor, e 21 quilogramas de liamba, nas províncias de Benguela, Uíge, Cuando Cubango, Lunda-Norte, Huíla, Cunene e Huíla.

Registou-se um total de 154 crimes, sendo as províncias com maior índice Luanda (35), Kwanza-Norte (12), Huambo (11), e Malanje (9), de acordo com a PN.