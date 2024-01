As novas chapas de matrícula, que vão começar a ser aplicadas a partir de 10 Janeiro pela Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) da Polícia Nacional, vão ter um custo acima de 50 mil kwanzas, apurou o Novo Jornal junto de uma fonte da PN.

A fonte ressalva, entretanto, que o custo "nada tem a ver com a Polícia", mas, sim, com as mais de 70 empresas encarregadas na aplicação das novas chapas de matrículas. Segundo ainda o informante, a PN tem apenas a responsabilidade de fazer o registo inicial da viatura, procedimento que dá acesso ao alfa numérico (número da matrícula). A seguir a essa fase, o utente dirige-se, então, a uma das mais de 70 empresas licenciadas pela DTSER, para, mediante valores acima de 50 mil Kz, obter o novo modelo de chapas de matrícula.

Na base de todo este processo, como, aliás, já havia adiantado o NJ, vão estar quatro empresas privadas, nomeadamente Liftrent, Controlauto, Globaso e Tecnafrica, as únicas com autorização para importar a matéria-prima a ser usada no fabrico das referidas chapas.

