Novas chapas de matrículas vão custar bastante menos de 50 mil kz - Polícia diz que elementos de segurança vão permitir a recuperação rápida dos veículos roubados

O comandante geral da Polícia Nacional (PN), Arnaldo Carlos, disse esta quarta-feira, em Luanda, que as novas chapas de matrícula são seguras e vão garantir maior controlo do parque automóvel do País, bem como garantir à polícia a recuperação rápida de veículos roubados ou furtados.