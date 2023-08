Os incidentes decorreram nesta semana, no troço rodoviário que liga Kessefo ao bairro Zumbo, município do Nambuangongo (Bengo) e na fronteira entre os municípios do Uíge e Negage, ambos por capotamento, de acordo com as autoridades locais.

No Bengo, o acidente ocorreu quando o automóvel pesado de mercadorias, de marca Ural Camaz, conduzido por um cidadão nacional de 43 anos, circulava nas imediações do rio Nthumba.

Nesta viatura seguiam 18 pessoas, tend sido projectadas quando o condutor perdeu o controlo do seu veículo, despistando-se, provocando seis mortes e 12 feridos graves.

Já no Uíge, aconteceu no momento em que individuo que saia do município dos Buengas para a cidade do Uíge com um Land Cruiser, conduzia em alta velocidade, tendo igualmente despistadoo veículo, que capotou com três pessoas que não resistiram ao embate e morreram de imediato.

Todas estas vítimas foram socorridas pelo Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola e pelo Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.