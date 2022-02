O salário mínimo nacional garantido único passou para os 32.181, enquanto os salários mínimos por agrupamentos económicos foram fixados nos 40.226 kz para os sectores dos transportes, dos serviços e da indústria transformadora, e nos 48.271 para os trabalhadores do comércio e da indústria extractiva.

O decreto presidencial 54/22, publicado no Diário da República de 17 de Fevereiro, abre a possibilidade de redução do salário mínimo nacional às empresas dos sectores da agricultura e da indústria transformadora, que "podem estabelecer salários abaixo do salário mínimo nacional, desde que comprovem documentalmente a impossibilidade de efectuarem o pagamento dos valores fixados por lei".

A autorização para essa redução é da competência do titular do departamento ministerial responsável pelo sector, determina o documento.

Actividade laboral em regime de teletrabalho já está regulamentada

Foi ainda publicado, no mesmo Diário da República, o decreto presidencial 52/22, que regula o exercício da actividade laboral em regime de teletrabalho, que determina, por exemplo, que a visita pela entidade patronal ao local de trabalho, quando realizado no domicílio, deve ser realizada com aviso prévio de 24 horas.

O diploma é de aplicação subsidiária para os funcionários públicos e agentes administrativos, enquanto não for aprovada legislação específica.

O teletrabalho corresponde à prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através de recurso à tecnologia de informação e comunicação, subdividindo-se em teletrabalho domiciliário, em escritório satélite, em centro de trabalho comunitário e em nómada. Podem exercê-lo mulher grávida com situação de saúde atendível, pessoas que tenham a seu cargo o cuidado individual ou partilhado de crianças menores de cinco anos ou pessoas com necessidades especiais dependentes com deficiência ou incapacidade atestada igual ou superior a 60%.

O decreto presidencial determina igualmente que estão igualmente abrangidas as pessoas que tenham um estado de saúde incompatível com o trabalho presencial, desde que comprovado por documento emitido por médico.

"A entidade empregadora deve disponibilizar ao teletrabalhador os instrumentos necessários à realização da sua prestação e quando assim não for, com o consentimento do trabalhador, o teletrabalho pode ser realizado através de meios que o mesmo detenha, cabendo à empresa a devida programação e adaptação às necessidades inerentes à actividade", determina o documento onde se lê ainda que "a entidade empregadora deve assumir o reembolso integral de todas as despesas adicionais que, comprovadamente, o trabalhador suporte como directa consequência da aquisição ou uso dos instrumentos de trabalho necessários à realização da atividade laboral".

Sobre o horário de trabalho, o diploma estabelece que deve ser o previsto na Lei Geral do Trabalho e determina que, durante as horas de trabalho, o teletrabalhador deve estar disponível para contactos de clientes, colegas e superiores hierárquicos.

Relativamente à privacidade do trabalhador em regime de teletrabalho, o empregador deve respeitar esse direito, os tempos de descanso e repouso pessoal e familiar, bem como garantir o direito à desconexão profissional.