O Cardeal D. Alexandre do Nascimento completa hoje 99 anos de idade, que serão celebrados na sua terra natal, Malanje, e onde a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe irá apresentar o programa de celebrações do seu centenário. É o primeiro de dois cardeais que conheci em toda a minha vida (o outro é D. Tolentino Mendonça) e aquele por quem tenho um respeito e admiração especial. Num País em que cada vez mais vão faltando referências, a história e a trajectória de D. Alexandre do Nascimento são um orgulho para todos os angolanos e saber também que temos entre nós o mais velho cardeal do mundo. Parabéns, homem da Igreja, da Fé, do Direito e da Cultura!