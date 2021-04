Realizada por centenas de cientistas de todo o mundo e hoje apresentada por António Guterres em mensagem de vídeo, a segunda Avaliação Oceânica Mundial expõe, segundo o secretário-geral das Nações Unidas, o "fracasso generalizado" de protecção dos mares e a necessidade de novas metas globais "ambiciosas".

O aumento das zonas oceânicas sem vida animal ou vegetal, por ausência de oxigénio, necessário à maior parte da vida marinha, que ou morre ou as abandona, criando "desertos biológicos" no mar, aumentou para 700, em 2019 face a 400 em 2008.

"Os especialistas atribuem (o aumento de "zonas mortas" nos mares) ao nosso fracasso generalizado em conseguir uma gestão sustentável integrada das costas e dos oceanos", expôs Guterres.

"Apelo a todas as partes interessadas para prestarem atenção a este e outros avisos. Uma melhor compreensão do oceano é essencial", avançou.

"As pressões de muitas actividades humanas continuam a degradar os oceanos e a destruir habitats essenciais - como mangais e recifes de coral - dificultando a sua capacidade de ajudar a lidar com os impactos das mudanças climáticas", afirmou Guterres, citando o relatório que aponta para uma degradação contínua de espaços costeiros e marítimos devido à acção humana.

"Essas pressões também vêm das actividades humanas terrestres e costeiras, que trazem poluentes perigosos para os oceanos, incluindo resíduos plásticos", afirmou Guterres, sublinhando que a libertação de dióxido de carbono está a acentuar o aquecimento e acidificação das águas do mar, destruindo a biodiversidade, enquanto o aumento do nível de águas do mar danifica zonas costeiras, e o esgotamento de recursos piscatórios devido a sobre-exploração gera uma perda anual estimada em 88,9 mil milhões de dólares.

Para Guterres, esta Avaliação deixa claro que são necessáruos esforços para integrar melhor o conhecimento científico e a formulação de políticas.

"As conclusões desta Avaliação sublinham a urgência de resultados ambiciosos nas cimeiras e eventos de alto nível da ONU sobre biodiversidade, clima e outros ao longo deste ano", declarou.

"Juntos, podemos promover não apenas uma recuperação verde - mas também azul - da pandemia covid-19 e ajudar a garantir uma relação resiliente e sustentável de longo prazo com o oceano", acrescentou.

As declarações de António Guterres surgem no dia em que o secretário-geral da ONU intervém na cimeira virtual sobre a crise climática, que vai decorrer na quinta e sexta-feira, e é promovida pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O Presidente chinês, Xi Jinping, vai também vai participar da cimeira, apesar do declínio nas relações entre Pequim e Washington, informou hoje o ministério dos Negócios Estrangeiros da China, citado pela Lusa.

O chefe de Estado chinês vai fazer um "discurso importante" via videoconferência, a partir de Pequim, revelou o ministério, poucos dias depois de os dois países se comprometerem a "cooperar" na questão das alterações climáticas.

China e Estados Unidos são os dois maiores emissores de gases de efeito estufa, a fonte do aquecimento global, e o acordo entre os dois países é, pois, considerado essencial para o sucesso dos esforços internacionais na redução das emissões.