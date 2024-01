Centro de Saúde do Hoji-ya-Henda, única unidade sanitária na zona, foi demolida em 2012 para requalificação, mas continua com as obras abandonadas. Moradores denunciam possível venda do espaço, administração refuta teoria, mas deixa claro que não há plano para a conclusão.

Quase 12 anos depois que foi demolido para ampliação, o Centro de Saúde do Hoji-Ya-Henda, município do Cazenga, continua atirado ao abandono. O recinto, apesar de estar vedado com chapas de cor azul, deixou de receber pacientes e deu lugar a um "clandestino" parque de estacionamento de viaturas, bem como a um esconderijo para as zungueiras que fogem dos fiscais.

Segundo os moradores, que andam agastados com a situação, quando foi demolido na totalidade, isto em Abril de 2012, a garantia era de, num curto espaço de tempo, erguer-se no local uma unidade de referência que devia prestar vários serviços. Hoje, após mais de uma década, tal como constatou o Novo Jornal, no espaço, só foi levantado um muro de vedação e uma guarita. Como consequência, os residentes são obrigados a percorrer quilómetros de distância à procura de cuidados médicos. Lamentam por isso e acusam a administração local de "pouco se importar" para concluir as obras.

"De 2012 a 2023, já passaram pelo Cazenga, pelo menos, quatro administradores que nada fizeram para dar continuidade às obras. A única coisa em que eles prestam atenção, nessa zona, são as superfícies comerciais por lhes dar dinheiro. Pedimos que a nova administradora, Nádia Neto, coloque o Centro de Saúde do Hoji-Ya-Henda no seu plano de acção", apela João Marques.

