O que era para ser um edifício com o nome de ícone da música angolana é hoje um grande buraco em plena zona residencial da Maianga. Moradores solicitaram estudo duma construtora que alerta para os perigos da obra. IMUVIP, responsável pela empreitada, marca para ainda este ano a recolocação de terra, mas moradores duvidam e clamam pela intervenção do Estado.

Quem circula regularmente pela Maianga, em Luanda, pode não saber que, na esquina entre as ruas Hélder Neto e Marien Ngouabi, há um buraco com uma área total de quase três mil metros quadrados e uma profundidade de até cinco pisos subterrâneos. A cobertura metálica e as pequenas árvores tratam de dissimular um perigo com que dezenas de moradores lidam há 13 anos, desde a paralisação das obras do Edifício Teta Lando.

Luís Bastos, empresário angolano de 63 anos, assume as rédeas de uma contestação em que, na verdade, Teta Lando nem deveria entrar. O cantor e compositor teve uma residência na zona, mas, muito antes de falecer, em Julho de 2008, vendeu o espaço à imobiliária Tiner Angola Sa, com uma cláusula contratual que obrigava o comprador a atribuir o nome do artista à estrutura que aí viesse a ser erguida.

Em 2009, um ano depois da morte do autor de "Negra de carapinha dura", dava-se, então, início às escavações que deveriam resultar em três torres (duas de 20 pisos e uma de 13), o que nunca chegou a ocorrer, apurou o Novo Jornal.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/