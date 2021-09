"E mais do que uma onda/ Mais que uma maré/ Tentaram prendê-lo/ Impor-lhe uma fé/ Mas, vogando à vontade/ Rompendo a saudade/ Quem já nada teme/ Vai o homem do leme". Este é um trecho do "Homem do leme", música eternizada pela banda portuguesa Xutos & Pontapés. Essa canção faz-nos perceber que só perdendo o que está por perto se pode ganhar o que está distante: o mundo inteiro. A vida é sempre a perder, sempre que o homem do leme avança, perde. Sempre que ele navega, deixa para trás terra firme e vai-se perdendo no horizonte. A canção é uma metáfora das escolhas que temos de fazer no dia-a-dia, da noção de que não podemos ter tudo.