Em 2021, o sindicato convocou uma greve geral, mas depois decidiu suspendê-la por considerar que houve avanços no diálogo com o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Agora, depois de as conversações não terem tido resultados efectivos, a greve é, segundo os oficiais de justiça, a única solução.

Joaquim Teixeira, o secretário-geral do SOJA, disse que as negociações tiveram início em Maio de 2021, mas nunca passaram de promessas.

Conforme o secretário-geral do SOJA, Joaquim Teixeira, caso não haja consenso entre o sindicato e o Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), a greve deverá prolongar-se até ao dia 17 deste mês.

"A nossa greve começa hoje, dia 10, e vai até o dia 17 de Novembro e não havendo resposta dentro de cinco dias, tem um intervalo de 90 dias, e depois desse período voltamos à carga", disse.

Ao Novo Jornal o sindicalista disse que a razão da greve é a não resposta do caderno reivindicativo por parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Os oficiais reclamam a de falta de transporte, seguro de saúde e revisão do estatuto remuneratório, entre outras.

Face à paralisação dos oficiais de justiça, o Novo Jornal tentou saber do sindicato se estarão presentes no Centro de Convenções de Talatona, casa emprestada pelo Tribunal de Comarca de Luanda para a realização da leitura do acórdão do mediático "caso Lussaty", e o sindicalista respondeu que não.

"A greve foi deliberada para hoje. Não sei como vai ser! Neste caso, não estaremos lá", afirmou ao Novo Jornal o secretário-geral do SOJA.

Sobre o "caso Lussaty", o Tribunal de Comarca de Luanda agendou para as 14:00 desta quinta-feira, 10, a leitura dos quesitos e a decisão do acórdão.

O caso envolve 49 arguidos, incluindo altas patentes militares ligadas à Casa de Segurança do PR, supostamente envolvidos no desvio de milhões de dólares através de um esquema fraudulento de pagamentos de salários daquele órgão de segurança do Presidente. Os arguidos são indiciados pela prática de vários crimes.