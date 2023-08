A Organização da Mulher Angolana (OMA) convocou uma marcha de repúdio no município da Catumbela, província de Benguela, onde indivíduos não identificados desenterraram e violaram o cadáver de uma jovem de 22 anos. A Polícia Nacional naquela região diz estar no encalço dos criminosos para serem responsabilizados criminalmente.

A OMA, na voz da secretária-geral, Joana Tomás, ficou "horrorizada com o acontecimento", tendo convocado uma marcha de repúdio em que "vão participar mulheres de todos os estratos sociais".

A Polícia em Benguela confirma o teor da denúncia, admitindo que foi encontrado o cadáver de uma jovem de 22 anos, que terá sido abusada sexualmente, depois de o seu corpo ter sido desenterrado.

O porta-voz da Polícia local, Ernesto Chiwale, citado pela imprensa em Benguela, disse que os indivíduos, até agora não identificados, terão acedido ao cemitério da Catumbela e dirigiram-se até ao bloco 40, onde se encontrava enterrada a jovem," onde cometeram o acto".

Por sua vez, a médica legista Maria de Almeida confirma que a vítima esteve internada durante dois dias nos cuidados intensivos e perdeu a vida no dia 14 de Agosto, tendo os familiares realizado o funeral.

"Ela foi vítima de um acidente de viação no dia 08 de Agosto, tendo sido tratada no Hospital Geral de Benguela, onde permaneceu dois dias nos cuidados intensivos", disse a médica, frisando que a jovem faleceu no dia 14 de Agosto e o seu funeral foi realizado no dia 16, quarta-feira, e, no dia seguinte, ocorreu o caso de necrofilia.

"Fizemos o exame pericial e verificámos que a jovem sofreu lesões provocadas pelo acidente de viação na região craniana e dorsal e encontrámos a sua roupa interior cortada, bem como material genético, no caso espermatozoides no canal vaginal, na sequência da agressão sexual", explicou.