A Organização Mundial da Saúde quer ampliar a testagem, o número de vacinas, de tratamentos e equipamentos de protecção pessoal, e pediu, esta quarta-feira, 09, ao países ricos, a doação urgente de 23 mil milhões de dólares para financiar a iniciativa Acelerar o Acesso a Ferramentas da Covid-19, ou ACT-A, na sigla em inglês. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, diz que financiamento permitirá "injectar justiça no sistema" para acabar com a pandemia ainda em 2022 e assim possibilitar a recuperação económica.

O programa ACT-A é uma iniciativa das agências sanitárias internacionais que integra o Banco Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates, mas será coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo a OMS, o dinheiro é necessário com urgência para que as agências a funcionar nos vários países tenham a capacidade de executar medidas essenciais de combate à pandemia e em especial, à variante Ómicron.

Durante o lançamento da campanha, em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU disse acreditar no fim da fase emergencial, na recuperação económica e no resgate dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Segundo Guterres, para garantir que todos tenham acesso à vacinação e assim, acabar com a pandemia, é preciso "injectar justiça no sistema", uma vez que estamos no "terceiro ano da pandemia e o mundo está longe de atingir metas cruciais".

E os objectivos de Guterres são claros: "Vacinar o planeta, aumentar a testagem, tornar tratamentos eficazes que salvam vidas acessíveis a todos e proteger os profissionais de saúde na linha de frente com equipamentos de protecção".

O secretário-geral repetiu que a desigualdade na distribuição das vacinas "é o maior fracasso moral dos nossos tempos e as pessoas estão a pagar o preço", destacando, porém, os "progressos recentes para atingir metas quando há recursos e união".

O secretário-geral da ONU considera que a iniciativa ACT fornece um caminho "coordenado e credível para o fim da pandemia de Covid-19 para todas as pessoas, em todos os lugares" e por isso é necessário financiamento por parte de todos os países."

O director da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lembrou que a "ciência já deu ao mundo as ferramentas necessárias para lutar contra a pandemia, e, se estas forem distribuídas ao nível mundial, de maneira solidária, é possível colocar um fim à covid-19 enquanto emergência sanitária ainda este ano".

"Se os países com maiores recursos investirem a sua parte no financiamento da iniciativa ACT-A, este programa pode ajudar os países mais pobres a superar as suas baixas taxas de vacinação contra a covid-19, a falta de testes e de medicamentos", salientou o director-geral da Organização.