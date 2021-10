A situação de insegurança pública na capital fez deslocar uma delegação de altas patentes do Ministério do Interior, chefiada pelo ministro Eugénio Laborinho, aos municípios mais críticos de Luanda.

Depois de uma vaga de crimes violentos com recurso a armas de fogo do tipo kalashnikov, incluindo o homicídio do primeiro subchefe dos Serviços Prisionais (SP) na Av. Deolinda Rodrigues, em plena luz do dia, o ministro do interior manteve contactos à porta-fechada com os administradores municipais de Cacuaco e Viana para tentar pôr cobro à avalanche de crimes violentos a que se tem assistido nos últimos tempos na província de Luanda

A reunião contou também com a presença do comandante provincial de Luanda da PN, comissário-chefe Eduardo Fernandes Cerqueira, durante a tarde desta quinta-feira,21.

Entre as prioridades do Ministério do Interior estão o aumento da capacidade operacional de intervenção da Polícia Nacional, nomeadamente colocando mais efectivos nesses municípios, e potenciar a sua actuação com meios de locomoção, entre viaturas e motorizadas.

Ao Novo Jornal, o ministro do Interior referiu que este trabalho será extensivo a todos os municípios da província de Luanda, salientando que a agenda de trabalho incidiu inicialmente em Cacuaco e Viana, por serem zonas consideradas dramáticas em termo de delinquência.

"Este é um programa que já tínhamos desde o mês passado, estávamos de facto a preparar condições de rececção de alguns meios, por orientação do titular do poder Executivo para poder reforçar e aumentar a capacidade operacional de intervenção da Polícia Nacional", disse, revelando que o Ministério do Interior elaborou um programa para visitar e constatar situações a nível de todos os municípios da província de Luanda.

"Está é uma actividade que vai ser extensiva a todo o País, mas, vamos começar por Luanda devido o grão com preocupações que a população tem estado apresentar", aponta, acrescentando que que o índice de criminalidade nos últimos tempos começou a subir.

"Chegou a necessidade de nós começarmos a adoptar algumas medidas, e essas medidas são potenciar com meios humanos e meios de locomoção, nomeadamente viaturas, motorizadas e outros meios não letais para poder fazer face ao combate à criminalidade e outros males que assolam a capital do País nos municípios, distritos, comunas e alguns bairros da cidade de Luanda", descreveu Eugénio Laborinho em declarações ao Novo Jornal.

O governante destacou que disse ao administrador municipal de Cacuaco que o Ministério do Interior vai prosseguir com a entrega de meios para aumentar o patrulhamento, não só apeado, mas também o patrulhamento ostensivo e todo tipo de actividade que requeiram a intervenção dos órgãos operativos do Ministério do Interior.

"Nós tivemos a sorte de sermos comtemplados pelo Plano Integrado de Intervenção nos municípios (PIIM), no sentido de aumentar também o número de esquadras móveis e esquadras polícias naquelas aéreas onde notamos que são mais criticas para colocar o sentimento de segurança na população, ou seja, colocar a polícia mais próxima do cidadão", garantiu.

Questionado sobre a existência elevada de falsos agentes trajados com fardas policiais e em posse de armas de fogo e munições pertencentes à corporação usadas para burlar, assassinar e violar, Eugénio Laborinho respondeu que o Serviço de Investigação Criminal (SIC) e o Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) tudo estão a fazer para colmatar esse mal e revelou que já existem casos concretos julgados e condenados.

"Esse é um caso que já está a nível da nossa Inspecção-Geral (IG), já está também a nível dos tribunais e temos casos de elementos pertencentes à corporação que têm sido julgados, o Ministério do Interior vai exercer "tolerância zero sobre essa prática de crime", avisou o ministro do Interior.