A directora regional da Mines Advisorv Group (MAG), uma organização não-governamental internacional (ONG) ligada à desminagem em Angola, Deborah Crowe, anunciou que a instituição vai plantar, na província do Moxico, mais de um milhão de arvores, um projecto enquadrado na redução dos efeitos das emissões de gases poluentes e com efeito de estufa.

Débora Crowe disse, a seguir ao encontro que manteve com o governador provincial do Moxico, que a iniciativa irá contribuir para o alcance dos objectivos de conservação ambiental e redução da emissão de carbono apresentado pelo Executivo angolano durante a conferência sobre mudanças climáticas (COP26), decorrida em Glasgow, Reino Unido, em Outubro de 2021, onde o País se comprometeu a acabar com o desflorestamento até 2030.

Segundo esta responsável, o projecto de reflorestamento sustentável vai ser implementado nas províncias do Moxico, Lunda Sul e Lunda Norte, onde o sector da acção da desminagem jogará um papel importante para o combate da erosão dos solos e de outros males que ameaçam o meio ambiente na região.

"Vamos continuar a dar o nosso apoio para que Angola se torne num país livre de minas", garantiu.

O governador provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, louvou a iniciativa e destacou a mobilização das comunidades locais, incutindo nelas a importância da plantação de árvores.

"É necessário o envolvimento das comunidades no sentido de se sentirem parte na preservação do meio ambiente", frisou Gonçalves Muandumba, que defendeu o aproveitamento económico da madeira e das árvores exóticas de forma ecológica e sustentável.

Refira-se que a MAG está a trabalhar em Angola desde 1994 e tem operações de desminagem no leste do País, nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico.

Só na última década, e com o apoio do governo angolano, o MAG limpou mais de 10 milhões de metros quadrados de campos minados para as comunidades.

A contaminação de minas no leste de Angola tem um impacto significativo nas comunidades locais. As pessoas que vivem nas áreas mais pobres do país não conseguem construir casas conforme necessário e cultivar suas terras com segurança.