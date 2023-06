ONU: 90% da população mundial tem algum preconceito contra mulheres - Avanço na última década é quase irrisório

O relatório "Índice de Normas Sociais de Género" foi apresentado esta segunda-feira e é revelador do tão pouco que se avançou na última década no que ao preconceito contra as mulheres diz respeito: Globalmente, 25% dos entrevistados acreditam que é justificável agredir a companheira e metade acredita que os homens são melhores como líderes políticos do que as mulheres.